Elmas neppure in panchina contro la Pro Vercelli: affaticamento muscolare per il macedone

È saltata subito agli occhi dei tifosi azzurri l'assenza di Elif Elmas dalla lista dei calciatori azzurri per la sfida tra Napoli e Pro Vercelli. Non c'è però da preoccuparsi, perchè la scelta è stata presa in totale accordo tra il calciatore e mister Luciano Spalletti.

Come evidenziato da Massimo Ugolini su Sky Sport 24, il talento macedone ha accusato un affaticamento muscolare all'adduttore nel corso della seduta di allenamento e per evitare ogni tipo di rischio il tecnico di Certaldo ha preferito tenerlo a riposo. Assenza puramente per motivi precauzionali per il numero sette azzurro.