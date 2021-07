Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TeleBari. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

"Quando abbiamo preso il Bari sapevamo che saremmo andati in contro a determinate problematiche , un imprenditore si accolla vari problemi e fa delle scommesse. Nelle prossime settimane e mesi capiremo come comportarci e prepararci al meglio di fronte a questa problematica. Difficile rispondere senza capire in che direzione si andrà, quando capiremo faremo le nostre considerazioni".

"Credo che l'arrivo della Salernitana in Serie A abbia imposto un'accelerazione e fatto parlare maggiormente del tema. Noi aspettiamo e valuteremo".