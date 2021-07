Sepe può tornare al Napoli ad una sola condizione

Gianluigi Longari ha evidenziato la situazione portieri in casa Napoli. Il giornalista di Sportitalia ha parlato in diretta su One Station Radio, precisamente alla trasmissione Il Sogno Nel Cuore, dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Portieri? Meret e Ospina restano e si giocano il posto, al momento. Il colombiano aveva delle offerte, ma nulla si è concretizzato. Spalletti sa gestire queste situazioni, già a Roma ha affrontato l’alternanza Szczęsny-Allison, facendoli coesistere perfettamente. Sepe? Se dovesse andar via uno fra Meret e Ospina, potrebbe ritornare. Roma? Anche i giallorossi cercano un terzino sinistro per sostituire Spinazzola. Diversi nomi sono stati fatti, ma quello di Vina del Palmeiras è quello più concreto. C’è l’accordo, manca da decidere le modalità di pagamento. Inoltre ci sono difficoltà di spostamenti dal Brasile causa Covid”.