Napoli-Pro Vercelli, biglietti verso l'esaurimento: le ultime da Dimaro

Nella giornata di domani il Napoli affronterà la Pro Vercelli in amichevole alle ore 17. I tifosi potranno guardare la partita allo stadio di Dimaro acquistando un biglietto. Sui 700 disponibili ne sono stati venduti già 633. La voglia di Napoli si fa sempre più forte anche grazie a giocatori e allenatore che stanno mostrando di mettercela tutta per fare un'ottima stagione.

Presentazione in piazza: tutto sold out

Questa sera verrà presentata in piazza, come consuetudine, la squadra azzurra, e tra tifosi e addetti ai lavoratori si è raggiunto il sold out: saranno infatti presenti più di mille persone per partecipare allo spettacolo partenopeo. Non ci sarà però il dj set a fine serata.