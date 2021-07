Grana Napoli, offerta per Amin Younes: il tedesco preme per una rottura con l'Eintracht Francoforte

Amin Younes, calciatore in proprietà del Napoli ma in prestito all'Eintracht Francoforte, sarebbe stuzzicato da un'offerta proveniente dagli Emirati Arabi: una notizia che però creerebbe una piccola grana al mercato del Napoli.

Infatti, il calciatore dovrebbe vestire la maglia dell'Eintracht Francoforte ancora per un'altra stagione, considerando l'accordo che la squadra tedesca ha con il Napoli in cui sarebbe previsto anche il diritto di riscatto a 3 milioni che, addirittura, era pronto ad essere esercitato. Il tedesco, però, preme per iniziare una nuova avventura e rompere l'accordo fra il club campano e la società tedesca. Questo è quanto riferito da Calciomercato.com.