Due azzurri saltano l'allenamento pomeridiano: verso il forfait contro la Pro Vercelli

Il Napoli sta tenendo la consueta seduta pomeridiana di allenamento nel ritiro di Dimaro, nel nono giorno di ritiro in Trentino per gli uomini di Luciano Spalletti. Due calciatori della rosa però presentano qualche acciacco fisico e non svolgeranno la seduta di allenamento con il gruppo.

Si tratta di Kostas Manolas e Kevin Malcuit, che stanno svolgendo lavoro personalizzato in palestra e dovranno recuperare la forma migliore nel corso dei prossimi giorni e dunque vanno verso il forfait anche per l'amichevole di domani pomeriggio contro la Pro Vercelli.