Venezia, Zanetti sicuro: "Non mi spaventa essere il più giovane, ecco come affronterò il debutto in A"

L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, dopo aver ottenuto la promozione in A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole:

"Non so se sono un predestinato, sicuramente sono abituato a questa condizione considerando che ho iniziato molto presto e ho raggiunto la A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa il fatto che sono il più giovane, non ci faccio caso anche se mi inorgoglisce. Anche perché ci sono arrivato tramite la gavetta e le mie forze, senza che nessuno mi abbia regalato niente. Affronterò la A come un giovane debuttante ma con alle spalle un po' di esperienza".