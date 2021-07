Allo stadio ci saranno due statue di Maradona: i dettagli

L'inaugurazione dello Stadio Maradona, sta facendo discutere l'ambiente e ha creato confusione tra le parti (intervento radio del Comune). Nonostante ciò, resta la data del 29 luglio per la manifestazione nell'impianto di Fuorigrotta in ricordo di Diego Armando Maradona.

Allo stadio verranno installate delle statue per il Pibe De Oro, ed il Comune di Napoli sta varando un possibile compromesso tra le varie idee artistiche. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica ci sarà spazio per due statue che appariranno in tempi diversi. La prima ad opera dello scultore Domenico Sepe, rappresenta Maradona con il pallone tra i piedi, sarà allo stadio per la settimana prossima. La seconda, sulla quale c'è più incertezza, verrà presentata probabilmente nel periodo di ottobre.