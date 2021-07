Via libera agli stadi aperti: capienza limitata e green pass, ecco tutte le nuove norme

La cabina di regia sul Covid ha approvato il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal prossimo 5 agosto. Con il nuovo Dpcm bisognerà rispettare nuove linee guida e sarà obbligatorio il green pass per entrare nei ristoranti, per andare al cinema e teatro e anche per accedere negli stadi e nei palazzetti sportivi.

Da lunedì 5 agosto, infatti, per entrare negli stadi servirà la certificazione vaccinale. Aumenta la capienza in zona bianca e si passa al 50% di spettator per gli impianti all'aperto e 25% per quelli al chiuso. In zona gialla, invece, potranno esserci solamente 2500 persone negli impianti all'aperto e solo 1000 in quelli al chiuso.