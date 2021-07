Dimaro, seduta di allenamento pomeridiana: lavoro personalizzato per due azzurri

Il Napoli ha concluso l'ottavo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida. Doppia seduta di allenamento per i calciatori azzurri sotto la guida di mister Luciano Spalletti. La seduta pomeridiana è stata interrotta per diverso tempo a causa di una bufera che si è abbattuta sulla città del Trentino. Intanto, la società ha pubblicato il report dell'allenamento sul proprio sito ufficiale. Lavoro personalizzato in palestra per due calciatori.

"La squadra ha iniziato la seduta con una partita a campo ridotto. Successivamente sessione tattica di squadra e lavoro di potenza aerobica. Manolas e Zielinski hanno svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato.

Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto divisa in due fasi. A metà seduta, infatti, l'allenamento è stato interrotto per un violento temporale. Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in piscina".