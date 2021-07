Zielinski a Dimaro: "Devo dare di più, ho ampi margini di miglioramento"

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale dell'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano potranno rispondere alle domande dei tifosi presenti. In questo articolo riporteremo le parole del centrocampista polacco Piotr Zielinski.

Quanto conta una preparazione che non sia soltanto sul piano tecnico, ma sul punto di vista motivazionale e di gruppo?

"L'aspetto mentale è molto importante. Ora tutti stiamo conoscendo il nuovo allenatore e il suo staff e sanno come dobbiamo prepararci per la nuova stagione".

Quanto è stato determinante l'assenza del pubblico allo stadio quest'anno?

"Abbiamo perso tanto senza tifosi, voi napoletani siete molto legati ala squadra. Abbiamo sentito la vostra mancanza e spero che quest'anno possiate tornare allo stadio per fare grandi risultati insieme".

Ti senti pronto a guidare il Napoli al terzo scudetto? Ho una richiesta: dopo mi firmi la maglia?

"Io mi sento pronto a dare tutto per aiutare la squadra e realizzare il sogno di tutti quanti noi e voi. Spero che con i miei gol e il mio aiuto riusciremo a raggiungere quell'obiettivo che aspettiamo da tanto tempo. Sarà indimenticabile. Più tardi ti firmerò la maglia".

Secondo te, a cosa è dovuto il tuo exploit della scorsa stagione?

"Le stagioni precedenti c'era Marek Hamsik che era il protagonista e aveva più spazio di me. Era un campionissimo da cui ho imparato tanto, è stato un piacere giocare con lui. Sono stato contento dei gol della scorsa stagione, ma devo fare ancora di più, ho ampi margini di miglioramento. Se miglioro io, miglioriamo anche la nostra posizione in classifica".