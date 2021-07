Incontro Insigne-De Laurentiis per il rinnovo, spunta la data!

La situazione contrattuale del capitano Lorenzo Insigne si fa sempre più nuvolosa, anche se pare esserci stata una lieve schiarita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è spuntata una data (o meglio, un periodo indicativo) in cui avverrà il primo incontro tra le parti. Si tratta della prima decade di agosto.

In questo momento Insigne si trova in vacanza ad Ibiza con la sua famiglia e quella di Ciro Immobile: il rientro dalle meritate ferie è previsto proprio per i giorni iniziali di agosto.

Il capitano ha sempre detto di voler restare a vita (idea che anche Spalletti sposerebbe subito). La palla passa ora nelle mani di De Laurentiis: vedremo se il patron deciderà di fare uno sforzo economico per accontentare il suo numero dieci, oppure se preferirà lasciarlo partire.