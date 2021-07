Distanza tra calciatori e tifosi nel ritiro, polemica nel corso dell'evento in piazza a Dimaro

Nel corso dell'evento organizzato in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, in cui il mister Luciano Spalletti e i giocatori Piotr Zielinski e Matteo Politano stanno rispondendo alle domande dei tifosi, è arrivata una polemica.

Tifoso: "Questa mattina siamo stati nel ritiro del Cagliari e ci siamo fatti foto e video con i giocatori. Come mai, qui a Dimaro, ci sono queste distanze da noi tifosi?"

Lombardo: "Negli 8 anni precedenti eravamo o non eravamo la squadra che faceva i turni maggiori? Ci sono dei protocolli da seguire, non vi sono altri motivi. So cosa vuol dire voler toccare il giocatore ma ci sono momenti come quello attuale nel quale non è possibile".

Anche il mister Spalletti è intervenuto per placare la polemica: "Al primo allenamento ci siamo messi fuori a salutare il pubblico, alcune squadre sono già entrate in bolla per il riaccendersi del focolaio. Farebbe piacere anche a noi il contatto con le persone, se siamo a questo livello il merito è vostro".