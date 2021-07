Sconcerti: "De Laurentiis-Insigne? Mi pare più una questione teatrale"

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto per parlare di calcio. Si è inoltre soffermato sulla situazione Insigne:

"Insigne può diventare un problema per il Napoli? Ma quale problema... Chi paga 50-60 milioni per averlo? Io non credo affatto nella diatriba tra lui e De Laurentiis, mi pare più una questione teatrale per farlo passare come un colpo, non credo affatto che se ne vada".

La gestione De Laurentiis del "caso Insigne"

"De Laurentiis è un mostro nel gestire certe situazioni. Non parliamo di centri sportivi e dintorni, visto che il Napoli non ha strutture e quindi non può avere debiti, eppure guardate i risultati".