Romano: "L'accordo per il rinnovo di Insigne al momento non c'è!"

Nel corso di "Calciomercato - L'originale" in onda su Sky Sport, hanno parlato Massimo Ugolini e Fabrizio Romano sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le parole di Ugolini:

"Situazione nebulosa ma chiara da parte di De Laurentiis che vuole sapere cosa vorrà fare Insigne. Le possibilità sono tre: avviare una trattativa che porti ad un abbassamento delle cifre contrattuali ma che garantisca al giocatore il 50% dei diritti di immagine; andare via a scadenza del contratto oppure sperare che qualche club arrivi con una soluzione congrua in questa sessione di mercato. Al momento non molti club hanno intenzione di offrirgli un contratto a grandi cifre sapendo che va a scadenza e può essere acquistato a zero".

Fabrizio Romano e l'accordo tra le parti

"L’accordo tra le parti non c’è né è stato discusso. Un’offerta reale non è arrivata ed è difficile che ne arrivi una dall’Italia, soprattutto dopo la crisi post-covid".