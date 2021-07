Hysaj, arriva la risposta alle offese rivoltegli dai tifosi della Lazio

Elseid Hysaj, dopo esser passato alla Lazio, è apparso in un video in cui cantava "Bella Ciao" insieme ai suoi nuovi compagni di squadra, ma è stato preso di mira da una parte di tifosi con offese e addirittura minacce di morte. Il terzino albanese ha risposto con un bel goal in amichevole con il suo piede debole, il sinistro.

