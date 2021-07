Dimaro, Spalletti e Koulibaly: cos'è successo dopo l'allenamento

Abbiamo elogiato il ritiro finora di Victor Osimhen ma tra i migliori qui a Dimaro c'è anche Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale ha messo a disposizione della squadra e dei più giovani tutta la sua leadership e giorno dopo giorno si conferma come uno dei calciatori più importanti che ha a disposizione Luciano Spalletti.

Il senegalese, al termine dell'allenamento odierno, si è trattenuto per un po' insieme a Luciano Spalletti e hanno discusso per parecchio nei pressi della palestra allestita sul campo di Carciato. Di cosa hanno parlato non lo sappiamo ma la professionalità di Koulibaly sta emergendo anche in questo ritiro in maniera più che esplicita.