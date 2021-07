Petagna: "Chiediamo scusa a tutti i tifosi per Napoli-Verona, volteremo subito pagina"

Il Corriere dello Sport ha riportato le parole rilasciate a Radio KissKiss dell'attaccante del Napoli, Andrea Petagna, dopo la vittoria nella gara amichevole contro la Bassa Anaunia.

"Napoli-Verona? Si tratta di una pagine triste che vogliamo dimenticare al più presto, chiediamo scusa a tutti i tifosi. So bene di dover lavorare molto, per la mia struttura fisica ci vuole del tempo per rientrare in forma".