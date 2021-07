Petagna: "Napoli-Verona è stata una brutta parentesi, vogliamo dimenticarla. A fine stagione i nostri tifosi festeggeranno!"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della nuova stagione e di quelle che saranno le ambizioni del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ho pensato tanto a quell'occasione finale contro il Verona, è stata una brutta parentesi e vogliamo farla dimenticare al più presto ai nostri tifosi. Spalletti? Per me è un onore essere allenato da lui, c'è tanto da imparare da un allenatore come lui e soprattutto tutti gli attaccanti che ha allenato hanno sempre fatto benissimo".

"Mi allenerò sempre al massimo, poi starà al mister scegliere dove posizionarmi, se prima punta o seconda punta. Come ogni anno voglio migliorarmi, il mio obiettivo è arrivare in doppia cifra, quello che conta di più però è segnare il maggior numero di gol decisivi. Sono convinto che alla fine di questa stagione faremo festeggiare i nostri tifosi".