De Laurentiis non lascia partire la sua stella, rifiutati 30 milioni

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un'offerta pari a 30 milioni per la sua stella in difesa, Kalidou Koulibaly, proveniente dal Manchester United.

L'offerta, portata direttamente dall'agente, Fali Ramadani, avrebbe permesso uno sgravio a bilancio superiore a 50 milioni di euro. In quanto, il senegalese è il più pagato della rosa, guadagna 11 milioni lordi all'anno, con un contratto ancora di due stagioni.