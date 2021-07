De Maggio: "Insigne e De Laurentiis si vedranno da soli a Castel di Sangro per decidere il futuro del capitano!"

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha espresso la sua in merito al possibile futuro di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole sul possibile proseguo in azzurro da parte del capitano:

"Sono sicuro che Insigne e De Laurentiis si vedranno da soli, senza terze persone, a Castel di Sangro. Insieme decideranno quale sarà il futuro del capitano del Napoli, molto ovviamente dipenderà anche dalla volontà del 24 azzurro".