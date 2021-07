Il PSG vuole Koulibaly, è arrivata la prima offerta: la cifra

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Kalidou Koulibaly è il gioiello da preservare del Napoli, sperando che non arrivi l'offerta giusta.

Koulibaly è infatti il calciatore più pagato del Napoli e nell'ottica di riduzione dei costi e taglio del monte ingaggi, è ovviamente uno degli indiziati a partire. Finora però le offerte pervenute alla società non sono state all'altezza, con il PSG che è arrivato ad offrire 40 milioni di euro. Offerta però troppo bassa per il patron De Laurentiis, che non l'ha ritenuta idonea per trattare la cessione. Il presidente partenopeo non farà sconti, senza offerta giusta il centrale di difesa rimarrà in azzurro.