Venerato: "Koulibaly sta bene al Napoli, ma si guarda intorno. Non rifiuterebbe top club"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto durante la trasmissione RadioGoal, su Radio KissKiss Napoli, per analizzare il mercato dei partenopei. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly? Aurelio De Laurentiis ha già rifiutato due offerte, una da 30 e una da 40 milioni. Il Napoli ne chiedo almeno 55/60. Il giocatore comunque sta bene a Napoli e non spinge per andare via, ovviamente non rifiuterebbe offerte che gli garantirebbero un passo in avanti nella sua carriera”.