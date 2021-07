Nuova avventura per Labriola: il Napoli lo cede in prestito. I dettagli

Nuova avventura professionale per uno dei migliori prospetti che si sono messi in mostra quest'anno nella Primavera del Napoli. Valerio Labriola, centrocampista classe 2001 - come riporta tuttomercatoweb.com - è ormai ad un passo dal trasferimento al Taranto.

Il club del d.s. Montervino è riuscito a strappare il gioiello napoletano in prestito secco per una stagione. Per Labriola, protagonista della promozione della Primavera del Napoli nella seconda parte di stagione, si tratta della seconda esperienza in Serie C. L'azzurrino, infatti, ha giocato i primi 6 mesi della scorsa stagione alla Fermana, senza trovare però troppa fortuna. Adesso è pronto a dimostrare tutte le sue qualità.