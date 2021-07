Relax a Ibiza per Insigne: vacanze post vittoria con Immobile e Verratti

I giocatori della Nazionale italiana hanno lasciato Roma dopo la vittoria dell'Europeo e i festeggiamenti in piazza. Alcuni di loro hanno deciso di tornare subito a casa per festeggiare con la propria famiglia e la propria gente. Altri sono partiti subito per le meritate vacanze post vittoria.

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è subito partito con la propria famiglia per Ibiza. A fargli compagnia c'è anche Ciro Immobile con sua moglie e i suoi figli. Pronto a raggiungerli anche l'altro ex Pescara, Marco Verratti, che è tornato a Parigi prima di partire per la Spagna.