Mertens, il recupero alla spalla non sarà breve: i tempi

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" parla di Dries Mertens e del suo recupero dall'infortunio alla spalla, che lo terrà lontano dal campo almeno 40 giorni:

"Il belga avrà tempi di recupero superiori a un mese, per la riabilitazione alla spalla e dunque solo dopo potrà allenarsi con i compagni. Improbabile possa essere disponibile al via del campionato, fra 40 giorni. Del resto affrettare i tempi con queste situazioni delicate non giova e l’esperienza nella passata stagione di Victor Osimhen - anche se le situazioni sono diverse - ha insegnato qualcosa".