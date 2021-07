Insigne e Di Lorenzo campioni d'Europa: organizzate due feste in loro onore

Così come racconta "Tuttosport", dopo le vacanze estive, Insigne e Di Lorenzo saranno festeggiati dai loro comuni di appartenenza dopo la vittoria dell'Europeo: il capitano diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore mentre Di Lorenzo sarà festeggiato a Ghivizzano:

Cittadinanza onoraria per Insigne

"Lorenzo Insigne è a Ibiza da ieri, in vacanza con la famiglia e gli Immobile, ma quando tornerà allora diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore. La sua culla, il comune in provincia di Napoli dove è nato e cresciuto e ha cominciato a giocare: il programma immaginato dal sindaco, Marco Antonio Del Prete, è quello di organizzare una festa in suo onore coronata dal conferimento della cittadinanza onoraria".

Festa a Ghivizzano per Di Lorenzo

"Storia meravigliosa quella di Insigne, proprio come quella di un altro campione d'Europa: Giovanni Di Lorenzo. Anche lui, tra i migliori della Nazionale, sarà il protagonista di una festa organizzata sabato 24 luglio in suo onore dalla comunità di Ghivizzano, paesino di mille anime dove risiede la sua famiglia".