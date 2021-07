Insigne-De Laurentiis, non si sono sentiti in due importanti occasioni

L'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" ha parlato dei rapporti tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis, che non sono del tutto idilliaci.

I due non si sono sentiti nemmeno per il compleanno del capitano

“Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis, il campione e il presidente, non si parlano dall’ultima (e maledetta) giornata di campionato con il Verona: non si sono sentiti per il trentesimo compleanno di Lorenzo e neanche dopo la vittoria dell’Europeo".

Insigne ha parlato con Spalletti

"Il capitano ha parlato con Spalletti dopo aver alzato la coppa al cielo di Londra, quello sì, e sebbene i complimenti del nuovo allenatore gli abbiano fatto molto piacere è chiaro che a far rumore, più rumore, sia il silenzio tra i due”.