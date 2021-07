Convocati Napoli per il ritiro a Dimaro: out i nazionali e Ghoulam. Tanti giovani presenti in lista

Il Napoli è pronto per iniziare il ritiro a Dimaro Folgarida. La squadra partirà domani mattina e arriverà in Trentino nel primo pomeriggio. Intanto, la società ha diramato la lista dei convocati. Ci sono Elmas, Lobotka e Zielinski (che raggiungerà la squadra con qualche giorno di ritardo), mentre mancano tutti gli altri giocatori impegnati in Europei e Coppa America. Out anche Faouzi Ghoulam. Ecco la lista completa.

Portieri: Francesco Baietti, Valerio Boffelli, Nikita Contini, Hubert Idasiak.

Difensori: Filippo Costa, Kalidou Koulibaly, Sebastiano Luperto, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani, Alesandro Zanoli, Karim Zedadka.

Centrocampisti: Diego Demme, Eljif Elmas, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Zinedine Machach, Luca Palmiero, Piotr Zielinski.

Attaccanti: Amato Ciciretti, Victor Osimhen, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo Politano, Gennaro Tutino