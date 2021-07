Cagliari, Giulini: "Lykogiannis? Sondaggi da parte del Napoli, ma non c'è stata un'offerta vera e propria"

Quest'oggi in conferenza stampa Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha risposto ad alcune domande tra cui una che riguarda proprio il presunto interessamento da parte del Napoli per Lykogiannis. Queste le sue parole:

"Lykogiannis? Come mi ha riferito Capozucca, ci sono stati sondaggi da parte di alcune squadre come Lazio e Napoli ma non si sono mai registrate offerte vere e proprie. Lui ha anche il pregio di poter ricoprire due ruoli, terzino e centrale per noi, come società, è un vantaggio".