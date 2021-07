Cremonese, Braida: "Il Barcellona non può permettersi Insigne. Gaetano? Vedremo in futuro cosa accadrà"

L'ex direttore sportivo del Barcellona ed attuale direttore generale della Cremonese, Ariedo Braida, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto emerso:

"Insigne è il profilo giusto per il Barcellona che però mostra una condizione finanziaria disastrosa e non credo che possa fare questa operazione. Il club spagnolo sta cercando di liberarsi dei calciatori che possiedo un grande ingaggio. Però, vorrei che Insigne rimanesse a Napoli e mi piacerebbe che continuasse ad essere la bandiera dei partenopei. Nella vita i soldi sono importanti, ma dal momento in cui dove già ti trovi guadagni parecchio e sei considerato un re, forse sarebbe meglio non muoversi da dove ti trovi. Perdere un giocatore come Donnarumma è davvero un peccato. Gaetano sa quanto lo stimiamo ma al momento non possiamo averlo, in futuro si vedrà. Lui sa cosa penso di lui".