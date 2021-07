Nizza prepara il colpo da strappare al Napoli: incontrato l'entourage di Boga!

Il Nizza sembrerebbe scatenato sul mercato visto che già muove i suoi primi passi, infatti, in arrivo c'è Calvin Stengs mentre si sonda anche Romain Hamouma. Il club francese però potrebbe anche strappare un pupillo al Napoli considerando che avrebbe già incontrato l'entourage di Jeremie Boga.

Si prepara infatti una proposta ufficiale per l'esterno, da proporre al Sassuolo per tentare di portarlo in Francia chiudendo i margini di un ipotetico arrivo a Napoli, anche se Alessio Dionisi, nuovo tecnico dei neroverdi, non vorrebbe lasciar partire un big della sua rosa. Questo è quanto riportato da Tuttomercatoweb.com.