Venerato: "Mario Rui-Galatasaray pista complicata, Tutino vicino al Parma, Insigne..."

Ciro Venerato è intervenuto durante il programma RadioGoal su RadioKissKiss Napoli, per parlare del mercato del Napoli.

"Mario Rui? Non vuole andare via da Napoli, inoltre la società è disposta a lasciarlo partire con un prestito con obbligo o cessione a titolo definitivo, non un diritto di riscatto. Mario Rui per andare al Galatasaray vuole uno stipendio più alto, chiede 3 milioni netti per 5 anni, rispetto ai 2.3 di adesso".

“Tutino? Il Napoli intende darlo al Parma, Tutino è contento della destinazione. Oggi il procuratore dovrebbe andare a discutere le cifre del contratto. Potrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto, intorno ai 5 milioni”.

“Insigne? In merito al rinnovo credo che ci sarà qualche contatto informale nei prossimi giorni ma, l’incontro con De Laurentiis, ci sarà dopo le vacanze di Insigne”.