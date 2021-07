Olé lancia la proposta, Supercopa tra Argentina e Italia in onore di Maradona

Il famoso quotidiano argentino Olé ha lanciato nella sua edizione odierna una clamorosa proposta. L'idea, perché per ora solo di questo si tratta, è quella di far giocare la Supercopa Maradona.

La sfida vedrebbe contrapporsi l'Italia, sul tetto d'Europa, e l'Argentina, fresca vincitrice della Copa America.

🏆 Vení a jugar @Vivo_Azzurro no somos tan buenos



🇦🇷🆚🇮🇹 ¿Se imaginan una Supercopa entre el campeón de América y el de Europa? Qué mejor homenaje para el Diez... pic.twitter.com/X1n1NLoTa5 — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2021

La proposta ha subito trovato il consenso di tantissimi tifosi, incuriositi non solo dalla partita in se, ma anche dall'atmosfera romantica che si andrebbe a creare in ricordo di Diego Armando Maradona.

L'unica questione da chiarire in caso sarà quale nazione dovrà ospitare la partita. Meglio Il Diego Armando Maradona di Napoli o il Maradona di Buenos Aires?