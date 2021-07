Parte la nuova stagione azzurra: tamponi e poi partenza per Dimaro-Folgarida

Oggi inizia ufficialmente la stagione azzurra. I calciatori che non sono stati impegnati con le rispettive nazionali dovranno recarsi al "SSC Napoli Konami Training Center" per effettuare i tamponi prima di partire per Dimaro:

"È prevista una giornata di tamponi. Il gruppo sarà allargato a diversi giovani e alcuni giocatori di rientro, che saranno valutati da Spalletti a Dimaro-Folgarida. Bisognerà creare prima la bolla del gruppo squadra e poi da domani cominceranno le visite mediche ed i test atletici".