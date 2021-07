Quando arrivano in ritiro Insigne, Di Lorenzo e Meret?

L'Italia è campione d'Europa e tra gli azzurri presenti a Wembley sono ben tre i giocatori del Napoli, Insigne, Di Lorenzo e Meret.

I tre italiani si godranno le meritate vacanze, come anticipato da Spalletti in conferenza stampa, della durata di tre settimane. Indicativamente si aggregheranno ai compagni tra il 2 e il 3 agosto, poco prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro.

Per quanto riguarda gli altri nazionali, come Fabian Ruiz e Zielinski, l'arrivo è previsto per qualche giorno prima, essendo sempre tre le settimane di ferie concesse da Aurelio De Laurentiis.

Mertens non sarà presente neanche a Castel di Sangro, se non per salutare, essendo ancora alle prese con il problema alla spalla operata meno di due settimane fa.