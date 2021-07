Di Lorenzo, grandi prestazioni all'Europeo: il suo valore raddoppia

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si è focalizzata sulle prestazioni eccellenti di Di Lorenzo in questo Europeo. Il suo valore di mercato si è infatti raddoppiato, e di certo De Laurentiis non si priverà di un giocatore del genere:

"Chi ha tratto beneficio da queste esibizioni è il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Arrivato nel club due estati fa dall’Empoli, il costo del suo cartellino aveva toccato i 12 milioni di euro. Ora come ora bisognerebbe andare quantomeno al raddoppio per strapparlo a De Laurentiis. Ma non è aria: Spalletti fa molto conto su di lui e a 27 anni abbondanti è nel pieno della maturità agonistica".