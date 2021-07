Venerato: "Il Napoli vuole Emerson, azzurri pronti a sfruttare un vantaggio"

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

"Il terzino sinistro è il tormentone dell'estate del Napoli, non è mai stato preso in considerazione Nuno Tavares, che ha firmato con l'Arsenal. Il Napoli l'ha seguito, come fa con altri 250 giocatori, ma non l'ha mai trattato. Le caratteristiche del terzino sinistro che cerca il Napoli si avvicinano molto a quelle di Emerson Palmieri, con gli azzurri che vogliono sfruttare il rapporto tra il calciatore e Spalletti. Il Napoli spera di averlo in prestito con diritto di riscatto, ma il Chelsea non vuole sfruttare l'opzione di rinnovo di un altro anno e dunque chiude a questa ipotesi. La valutazione è di 20 milioni di euro, ma De Laurentiis confida che si abbassi"

"La cessione di Mario Rui potrebbe portare soldi nelle casse del Napoli, ma ci sono ancora problemi per la fumata bianca. Hysaj è stimato dalla maggior parte dei tifosi, oltre agli errori è stato sempre un calciatore che ha dato tutto, il meglio lo ha dato proprio con Sarri che ritroverà alla Lazio. Di Lorenzo si è fatto certamente notare, ma non mi arrivano conferme sull'interesse del Manchester United".