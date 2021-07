Insigne criticato in diretta: "Non fa la differenza quando le cose vanno male, è un giocatore di seconda fascia"

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Sta dando un grosso contributo alla Nazionale, come anche tanti altri, all'interno di un collettivo che funziona ed esalta le sue qualità che fanno la differenza. Insigne però non è uno di quei giocatori che fanno la differenza quando le cose non funzionano. Non si tratta di un fuoriclasse, ma di un giocatore di seconda fascia, definibili campioni e non sostituibili facilmente da squadre come il Napoli. Le sue qualità vengono evidenziate giocando con calciatori come Jorginho, Verratti, Spinazzola, che favoriscono il suo modo di giocare".