Conte su Jorginho: "È un giocatore migliore rispetto a quando giocava a Napoli, vi spiego il motivo"

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano inglese The Telegraph, parlando anche di Jorginho. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Penso che per Jorginho sia stato molto importante giocare in Premier, perchè giocare in Inghilterra ti insegna a giocare con intensità, a migliorare le tue capacità di passaggio e a velocizzare i tuoi pensieri. Allo stesso tempo migliori anche dal punto di vista fisico. In Inghilterra Jorginho è migliorato molto ed oggi è un giocatore migliore rispetto a quello che giocava a Napoli. Gli è sempre piaciuto costruire il gioco, ma è cresciuto molto fisicamente e questo è molto importante, per lui e per la Nazionale".