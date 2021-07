Tiribocchi: "Spalletti è l'allenatore giusto per il Napoli. Basta criticare Immobile!"

Simone Tiribocchi, ex calciatore, fra le tante, dell’Ancona di Spalletti e opinionista Dazn, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Italia e sulla scelta del tecnico ex Roma per la panchina azzurra:

“Immobile ha subito tante critiche ingiuste, sta facendo meno di quello che fa alla Lazio ma questo è anche un Europeo. Anche quando non fa gol, è prezioso, come nel gol di Chiesa, nei tocchi sporchi, nei movimenti senza palla. Ciro, probabilmente, sta soffrendo le parole contro di lui. Dalla sua ha avuto i compagni e Mancini che lo hanno protetto. Questo significa che il gruppo è unito, gestito alla perfezione dal C.T. della nostra Nazionale. Immobile può farci vincere il torneo. Chi mi ha impressionato tra i ragazzi di Mancini? Il primo è Locatelli. Chiesa non è partito da titolare, ma ora sta disputando un Europeo importante. Lo stesso Donnarumma, il quale aveva un peso addosso non indifferente con la situazione con il Milan. Ma in generale tutti mi hanno colpito, il gruppo è importante".

"Spalletti? La sua presentazione mi è piaciuta molto. È l’allenatore giusto al momento giusto e con i giocatori giusti, se dovessero restare quelli attuali. È tra i migliori tecnici in Italia. Cosa può portare al Napoli? Competenza, ma soprattutto la sicurezza di avere un allenatore top che sia in grado di difendere il gruppo da eventuali critiche che potrebbero compromettere la stagione, come è già accaduto. Alla squadra servirebbe un esterno basso a destra e a sinistra, e un mediano. I partenopei hanno una rosa importante, possono competere per lo Scudetto”.