Insigne, Di Lorenzo e Meret non saranno presenti a Dimaro. Ancora in dubbio la presenza di Mertens

Il 15 luglio è previsto l'arrivo dei giocatori del Napoli al ritiro di Dimaro Folgarida, lo stesso Spalletti ha chiarito chi, tra i nazionali, sarà presente.

I tre italiani, Di Lorenzo, Insigne e Meret, non andranno in ritiro a Dimaro, dovendo ancora terminare il cammino nell'Europeo, non hanno ancora sfruttato le ferie e si uniranno ai compagni a Castel di Sangro.

Saranno presenti Zielinski, Elmas e Lobotka. Dubbia la presenza, solamente per salutare i compagni, di Mertens, uscito proprio contro l'Italia agli Europei, ha deciso di farsi operare per risolvere problemi che si porta dietro da una stagione intera.