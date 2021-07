Zeman: "Mi aspettavo meno da Immobile, Verratti vero regista. Mi sarebbe piaciuto avere Jorginho al Pescara"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Zdeněk Zeman, allenatore di calcio, che ha parlato di Verratti, Insigne e Immobile visto l'esperienza condivisa al Pescara. Queste le sue parole:

"Orgoglioso di Verratti, Insigne e Immobile? Sono felice e sono contento per loro perché gli ho dato qualcosa. Meritano la vittoria dell'Europeo? L'Italia per me è favorita ma è normale che non si sa mai quello che succede considerando che ad esempio Francia e Germania sono uscite. Tra i tre chi l ha sorpresa di più? Forse mi aspettavo meno da Immobile ma ha confermato di essere un attaccante che sa fare gol. Verratti è un rimpianto italiano? Lo voleva anche la Juve ma non gli offriva lo stesso ingaggio che gli dava il PSG. Il vero leader della Nazionale? Per me il regista è Verratti, poi visto che Marco fa anche altre cose allora ha lasciato spazio a Jorginho. Mi sarebbe piaciuto avere in squadra Jorginho ma senza Verratti, solo uno tra i due. Per me Verratti può giocare da per tutto".