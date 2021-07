Napoli, il sostituto di Koulibaly se partisse nel mercato estivo

Il Napoli, per frastornare i conti, ha bisogno di cedere almeno un pezzo pregiato dei suoi. Secondo "La Gazzetta dello Sport", tra questi spunta il nome di Kalidou Koulibaly che, se venisse ceduto, potrebbe essere sostituito da Marcos Senesi del Feyenoord:

"Mentre in giro le voci incontrollabili si diffondono, il Napoli procede nella sua meditazione, ci sono antiche perlustrazioni in giro per l'Europa: Marcos Senesi del Feyenoord è sul taccuino di Giuntoli da un bel po'. Ma bisogna prima capire cosa fa Kalidou Koulibaly".