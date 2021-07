Ha stupito in Copa America, contatti tra il Napoli e l'agente: servono 5 milioni per l'acquisto!

Il calciomercato sta entrando nel vivo, con tanti club alla ricerca dei rinforzi giusti da immettere in rosa. Anche il Napoli è molto attento alle dinamiche di mercato: il d.s. Giuntoli è infatti alla ricerca di giovani interessanti soprattutto in difesa.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Piero Hicapie, centrale classe 2002 in forza al Talleres. L'ecuadoregno si è messo in mostra con la maglia della sua Nazionale anche in Copa America, dove è sceso in campo sempre da titolare nelle cinque gare disputate. Nei giorni scorsi il club partenopeo ha avuto dei contatti con gli intermediari del giocatore, che gli argentino valutano 5 milioni di euro.