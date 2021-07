L'ex di Napoli e Juve, Mauro: "Sarri? L'abitudine a vincere viene anche dalla sobrietà con cui festeggi"

Alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni l'ex calciatore di Napoli e Juventus, Massimo Mauro. Di seguito le sue parole:

"A Sarri vorrei raccontargli un episodio accaduto molti anni fa: era il 1985, la Juventus vinse la Coppa Intercontinentale, che era l'unico titola internazionale che le mancava, quindi non proprio una coppetta. Eppure al nostro arrivo all'aeroporto non trovammo nessuno ad aspettarci. Comprendo che chi è abituato a piazze come Roma e Napoli può sembrare strano, ma a Torino è così e anche in questo si nasconde la forza della società. L'abitudine a vincere deriva anche dalla sobrietà con cui festeggi".