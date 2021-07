Koulibaly chiede un incontro con il Napoli: il motivo

L'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" si è focalizzata sul futuro di Koulibaly. Il senegalese, che piace tanto ai top club europei, vuole incontrare il presidente De Laurentiis per conoscere il suo futuro:

"Nell'agenda verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che tre anni fa aveva una quotazione di 108 milioni di sterline e che adesso vede il proprio valore abbattuto. Avranno modo di chiacchierare, per tentare di arrivare a una soluzione, la più praticabile. Koulibaly sa di essere al crocevia della carriera: per congedarsi, probabilmente, questa è l'estate giusta, perché l'eta ne testimonia la maturazione totale e la carta d'identità non consente di tergiversare ancora".