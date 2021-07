Napoli sulle tracce di Grillitsch: l'Hoffenheim fissa il prezzo per la cessione! I dettagli

Continua la ricerca da parte del Napoli di un nuovo centrocampista che possa prendere il posto di Bakayoko in rosa. Uno dei nomi accostati agli azzurri è quello di Florian Grillitsch, calciatore in forza all'Hoffenheim.

Ebbene, secondo quanto riportato dal calciomercato.com, la richiesta del club tedesco per cedere il proprio centrocampista sarebbe di 15 milioni di euro.