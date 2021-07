CdS esalta Di Lorenzo: "Duello straordinario con Torres, sempre contrastato"

Ottima prestazione di Giovanni Di Lorenzo che brilla in Nazionale con l'Italia anche nel momento in cui Mancini ha deciso di spostarlo a sinistra. Andrea Santoni, sul Corriere dello Sport, scrive del match Italia-Spagna: una partita in cui siamo stati frenati dal palleggio spagnolo, ma dove brilla la nostra difesa a partire dal terzino del Napoli. Ecco quanto si legge:

"Per fortuna dietro tutto funziona: Chiellini-Bonucci presidiano i corridoi pericolosi mentre Di Lorenzo dà vita a un duello straordinario con Torres, sempre contrastato".

Ma poi dopo l'1-0, gol segnato da Chiesa, l'Italia inizia a soffrire mentre la Spagna tenta il gol ben due volte. A quel punto Mancini decide di dare una scossa e di cambiare gli schemi con Di Lorenzo a sinistra che non ha deluso le aspettative:

"Dentro Pessina per Verratti, sfinito, e Toloi per Emerson con l'ottimo Di Lorenzo spostato a sinistra".