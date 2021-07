Riunione presidenti Serie A, De Laurentiis in prima linea: la minaccia alla Lega

Nel corso di ieri si è tenuta a Milano una riunione importante, che ha visto protagonisti vari presidenti di club di Serie A. In particolare si sono riuniti tutti i presidenti scontenti, insoddisfatti della gestione Dal Pino; proprio per questo i rumors vedevano in questa riunione un tentativo di messa in discussione dei vertici della Lega.

Come scrive invece Tuttosport la posizione "massimalista" era solo di pochi presidenti. Il punto più caldo riguardava la gestione della pandemia da Covid e soprattutto le riaperture. I presidenti di Genoa, Sampdoria, Lazio, Inter, Verona, Udinese, Fiorentina e Napoli vorrebbero riaprire gli stadi, minacciando uno sciopero, in caso contrario, per le prime due partite di campionato. De Laurentiis su tutti.

La spinta viene soprattutto dal fatto che altri Paesi, quali la Spagna, riapriranno in sicurezza gli stadi alla massima capienza. Inoltre, la Lega stessa ha presentato un protocollo alle autorità mediche per riaprire in sicurezza. La battaglia è solo all'inizio.